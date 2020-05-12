وزيرا الطاقة الروسى والأمريكى يناقشان إجراءات لاستقرار أسواق النفط

ناقش وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، أثناء محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، إجراءات لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان، إن الوزيرين ناقشا "الوضع الحالي وآفاق سوق النفط العالمية، وأيضا إجراءات جماعية يجري اتخاذها لتحقيق استقرار السوق".