شركة ألمانية: طرح أول نتائج للاختبارات السريرية للقاح كورونا في يوليو

قالت شركة بيوتك الألمانية للدوائيات والكيماويات، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يتم طرح أول نتائج للاختبارات السريرية التي تجريها على لقاح محتمل مضاد لكورونا في نهاية يونيو أو يوليو المقبلين.وفي مؤتمر عبر الهاتف، قال أوجور زاهين رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الاختبارات في أوروبا والولايات المتحدة تدور حول تحديد سلامة وفعالية والجرعة المثلى لأربعة لقاحات مختلفة مرشحة.وأوضح زاهين، أن الشركة تخطط لإجراء الاختبارات في أوروبا باستخدام أربعة لقاحات مرشحة على نحو 200 متطوع صحيح تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 55 عاما، وأشار إلى أن الاختبارات على اللقاح المرشح الأول بدأت بالفعل في أبريل الماضي.وأضاف زاهين أنه من أجل التوصل إلى الجرعة المثالية لتستفيد منها دراسات أخرى، تم إعطاء جرعات تتراوح بين 1 إلى 100 ميكروجرام، وفي جزء ثان من الدراسة سيتم الاستعانة بمتطوعين لديهم مخاطر أعلى للتعرض لإصابة خطيرة بمرض كوفيد.19-وبالنسبة للاختبارات في الولايات المتحدة، سيتم إجراؤها على ما يصل إلى 360 متطوعا صحيحا وسيتم تقسيمها على شريحتين عمريتين الأولى من 18 إلى 55 عاما والثانية من 65 إلى 85 عاما.من ناحية أخرى، أعلنت بيوتك عن البيانات المالية الخاصة بالربع الأول من العام الحالي، وقالت إن السيولة التي توافرت لديها بحلول نهايةمارس الماضي، بلغت 451.6 مليون يورو، وأضافت أن قيمة مبيعاتها وصلت إلى 27.7 مليون يورو بارتفاع بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.