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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7 قتلى في حريق ناقلة نفط أندونيسية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:08 م
حريق ناقلة
حريق ناقلة
وكالات
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عثر المسعفون على جثث سبعة أشخاص على الأقل متفحمة غداة الحريق الذي اندلع في ناقلة نفط في مرفأ جزيرة سومطرة الإندونيسية، كما أعلنت الشرطة الثلاثاء، معربة عن تخوفها من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وعلق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة النفط "جاغ ليلا" التي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران الإثنين بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة.
وحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق لساعات على متن سفينة أخرى راسية في الميناء.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية أم بي نينغولان:"القتلى هم من علقوا في السفينة خلال الحريق. ولم ينجحوا في الفرار"، مضيفا أنه تم أخذ عينات من الحمض الريبي النووي لكشف هوية الضحايا.

وتسبب الحريق الذي لم يعرف سببه بعد، أيضا بإصابة 22 شخصا بجروح.

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