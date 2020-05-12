الرئيس الأفغاني يأمر الجيش بالتحول من «الدفاع» إلى الهجوم

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إنه أمر الجيش بالتحول إلى "الوضع الهجومي" من الوضع الدفاعي الذي كان قد اتخذه في إطار جهود خفض العنف في البلاد مع محاولة واشنطن التوسط في محادثات سلام.وقال غني - في كلمة تلفزيونية - "من أجل توفير الأمن في الأماكن العامة وإحباط هجمات وتهديدات حركة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية، أُصدرت الأمر لقوات الأمن الأفغانية بالتحول من الوضع الدفاعي إلى وضع هجومي وبدء عملياتها ضد الأعداء".جاءت تصريحاته بعد يوم عنيف قتل فيه مسلحون 16 شخصا في هجوم على مستشفى في كابول، كما قُتل أكثر من 20 في تفجير انتحاري استهدف جنازة في شرق البلاد.ونفت طالبان الضلوع في الهجمات.