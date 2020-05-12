طاقم «عزل ملوي» يحتفل بخروج 17 متعافيا من كورونا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، بخروج 17 مريضا من بينهم سيدة تبلغ من العمر 76 سنة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعد شفائهم وتعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.والحالات التي تعافت وتقرر خروجها من أبناء محافظات الفيوم وبني سويف وقنا بذلك يصل عدد من تم شفائهم وخروجهم من مرضى المستشفى منذ افتتاحها بشكل استثنائي وجزئي بقرار من وزارة الصحة خلال شهر مارس الماضي إلى 166.من ناحية أخرى واصلت الأجهزة الأمنية فرض كردون حول شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بعد قيام مديرية الصحة بفرض عزل وحجر صحي على سكان الشارع بعد اكتشاف حالات مصابة بين سكان الشارع البالغ عدد منازلهم 35 منزلا وتم رش وتطهير المنازل والشارع وتوفير السلع الغذائية واللحوم والمساعدات العينية لهم.