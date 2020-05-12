محافظ قنا يوجه رؤساء المدن بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع رؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات القروية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.واستهل الداودي اللقاء بتهنئة رؤساء القرى الجدد بمناسبة توليهم مناصبهم، مشيرا إلى أن الحركة لاقت استحسانا من الشارع القنائي باعتبار أن المجالس المحلية والقروية هي أول الوجهات التي يقصدها المواطن من أجل الحصول على الخدمة، موجها بحسن معاملة المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة إنهاء طلباتهم.وأعطى المحافظ تعليماته خلال الاجتماع لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل بكل حزم مع من يخالف تلك الإجراءات حفاظا على الصحة العامة، ووجه بمتابعة تنفيذ كافة المشروعات بنطاق المدن والقرى لاسيما مشروعات البنية التحتية ومبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية، ومتابعة أعمال رصف الطرق وأعمال توريد القمح ومتابعة تنفيذ قرار إيقاف تراخيص المباني وملف طلاء واجهات المنازل.ووجه المحافظ أيضا بالعمل على تنمية موارد المحافظة حتى يتسنى تنفيذ المزيد من أعمال التجميل والتطوير وتحسين مستوى الخدمات كما وجه بإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية والاستمرار في تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.وأوصى محافظ قنا في بيان له، بضرورة الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين في الخطط التنموية للمركز والقرية ومشاركتهم في جلسات الحوار المجتمعي، كما ناقش عددا من الملفات منها ملف التوكتوك وعربات البيك أب "الكبوت" ومواقف السيارات العشوائية موجها بالعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات لتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري بكافة شوارع ومدن المحافظة.