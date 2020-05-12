شهادة ثقة جديدة.. خبراء عن دعم صندوق النقد: يعزز الموقف الائتمانى للدولة

أجمع خبراء الاقتصاد وأسواق المال على أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على قرض لمصر بقيمة ٢.٧٧٢ مليار دولار، بموجب «أداة التمويل السريع»، سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصرى.

وقال الخبراء إن نحو ٧٠ دولة حصلت على قروض من صندوق النقد الدولى، خلال الشهرين الماضيين، بهدف تفادى تأثير أزمة فيروس «كورونا» وتقليل آثارها السلبية، مع تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدى لتعزيز خطة الدولة فى مواجهة الآثار السلبية لانتشار الفيروس.





محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية

يعالج تراجع الحصيلة الدولارية إثر توقف السياحة والطيران ويشجع الاستثمار

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن أغلب دول العالم تقدمت للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى بغرض زيادة المرونة المالية المتاحة لديها خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من بين هذه الدول.



وأضاف: «ما يدعم موقف مصر هو ما قامت به من برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادى وقوة موقفها الائتمانى، لذا فإنها تستطيع أن تلجأ للاقتراض من المؤسسات المالية والحصول على تمويل متوسط الأجل، فى إطار محاولة الحكومة لتدعيم وتقوية الاقتصاد فى ضوء حالة عدم اليقين التى ولّدتها الأزمة المالية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات على المستوى العالمى».



وأشار إلى تأثر الحصيلة الدولارية للدولة خلال الشهرين الماضيين بعد توقف كلى لقطاعى السياحة والطيران وحدوث تراجع نسبى فى الصادرات بسبب الركود الاقتصادى العالمى، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتابع: «كل ذلك أدى لتوجه البنك المركزى إلى إنفاق نحو ٨ مليارات دولار من الاحتياطى النقدى لتلبية وسداد الاحتياجات، خاصة استيراد السلع الأساسية والتخفيف من الآثار السلبية على العمالة غير المنتظمة ومتضررى فيروس كورونا». أما أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، فقال إن هذا القرض من شأنه الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد المصرى ومعالجة الآثار الناتجة عن أزمة «كورونا» فى قطاعات متعددة، مثل السياحة والطيران والتشييد والبناء وغيرها.

وأضاف أن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى تعد بمثابة ثقة فى اقتصاد مصر أمام العالم فى ظل أزمة «كورونا» والظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع، ما يعد رسالة للمستثمرين على مستوى العالم بأن مصر سوق آمنة للاستثمار.



الدكتور عبدالمنعم السيد

الشريحة الأولى دخلت «المركزى» والثانية بـ٢ مليار فى يونيو المقبل



ذكر الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن جزءًا منه سيوجه لسداد عجز الموازنة وآخر لسداد احتياجات الدولة الخارجية وتعويض نزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى.

وقال إن إجمالى قيمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر ستصل إلى نحو ٧ مليارات دولار، ستحصل عليها مصر على دفعات متتالية خلال فترة تتراوح بين ٦ و٨ أشهر، منها الشريحة الأولى «العاجلة» التى قالت مصادر إنها دخلت البنك المركزى المصرى أمس.

وأضاف أن «مصر أنفقت نحو ٨ مليارات دولار خلال الفترة الماضية لمواجهة تأثير أزمة كورونا على الدولة والأسر الأكثر تضررًا والعمالة غير المنتظمة والإيفاء باحتياجات الدولة الخارجية، وسد عجز ميزان المدفوعات والواردات من الاحتياطى النقدى، ومن ثم تراجع احتياط النقد الأجنبى من ٤٥ مليار جنيه فى فبراير إلى ٣٧ مليار دولار حاليًا».

وأشار إلى أن «الركود الاقتصادى العالمى وغلق الطيران وتراجع الحصيلة الدولارية خلال الثلاثة أشهر الماضية أثرت على الاقتصاد المصرى بشكل كبير، فقطاع السياحة والطيران أُغلق بنسبة ١٠٠٪ وذلك لم يحدث من قبل، مع انخفاض الصادرات وتأثر قطاعى الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تراجع كبير فى تحويلات العاملين بالخارج».

ولفت إلى أن «كل ذلك أدى لقيام الحكومة بالتوجه لصندوق النقد الدولى للاستفادة من برامج الحماية والمساندة للدول الأعضاء فى مواجهة فيروس كورونا»، متوقعًا أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض خلال شهر يونيو المقبل، ومن المقرر أن تتراوح بين ٢ و٢.٣ مليار دولار.

وشدد على أن «هناك إشادة من البنك وصندوق النقد الدوليين بتجربة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذتها مصر منذ عام ٢٠١٦ وحققت معدلات نمو كان يتوقع أن يصل إلى ٦ ٪ العام الجارى قبل حدوث أزمة كورونا، التى أثرت على جميع اقتصاديات العالم، لذا من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو لمصر إلى ٣٪ أو ٣.٥٪، وتحتل بذلك المرتبة السادسة عالميًا ضمن ١٨ دولة فقط ستحقق معدلات نمو إيجابية هذا العام، وفقًا للتقارير الدولية».

واختتم: «مصر من أفضل الأسواق الناشئة والجاذبة للاستثمارات العالمية، وحصول مصر على الشريحة الأولى العاجلة سيؤدى إلى تماسك الجنيه أمام الدولار، وارتفاعه مرة أخرى، وأيضًا تعظيم الاحتياطى النقدى للدولة».







الخبير الاقتصادى شريف الدمرداش