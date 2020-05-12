14 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 576 حالة.وقال وزير الصحة الأردني - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء - إن الحالات كانت لـ 5 مخالطين لسائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منهم طفلان كانا رفقة والدتهما، و3 حالات لطلاب قادمين من أمريكا في البحر الميت، و3 حالات لسائقي شاحنات من جنسية عربية وأعيدوا ولم يسمح لهم بدخول الأردن، و3 حالات في محافظة الزرقاء.