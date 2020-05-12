وزير السياحة والآثار: مليار دولار شهريًا خسائرنا منذ مارس (حوار)

■ ما حجم خسائر القطاع جراء أزمة فيروس «كورونا»؟.. وكيف تعاملتم مع تداعيات الأزمة؟

■ إلى أين وصل مشروع قانون تأسيس «صندوق السياحة والآثار» ضمن إجراءات التعامل مع الأزمة؟

■ ما الذى تتضمنه خطة الوزارة بعد عودة حركة الطيران والسياحة فى أعقاب انتهاء أزمة «كورونا»؟

■ فلنبدأ بأول بنود الخطة.. كيف سيتم تعقيم وتطهير الفنادق والمنشآت السياحية تمهيدًا لاستقبال النزلاء؟

■ وماذا عن الاشتراطات الخاصة بالعاملين والنزلاء على حد سواء؟

■ ما الطاقة التشغيلية التى ستعمل بها الفنادق حال عودة النشاط؟

■ قلت إن خطة «ما بعد عودة السياحة» تتضمن كذلك الحملات الترويجية الخارجية.. كيف سيتم ذلك؟

■ وماذا عن استقبال المصريين فى الداخل بالمواقع السياحية والأثرية؟

■ ما دوركم فى استرداد مستحقات المعتمرين؟

■ متى سيتم استئناف العمل فى الاكتشافات الأثرية بشكل كامل؟

■ ما أبرز الافتتاحات الأثرية التى تتضمنها أجندة الوزارة فى الفترة المقبلة؟

■ ماذا عن الموقف الحالى لمشروع المتحف المصرى الكبير؟

■.. ومشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية؟

■ متى سيتم افتتاح تطوير ميدان التحرير؟

■ وما موعد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير للمتحف القومى للحضارة بالفسطاط؟

■.. وطريق الكباش؟

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الحكومة أصدرت، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، العديد من القرارات الداعمة للقطاع، دعمًا لمصالح العاملين به، وتخفيفًا للأعباء عن كاهله، بعد خسائره المتلاحقة جراء أزمة فيروس «كورونا المستجد»، التى وصلت إلى مليار دولار شهريًا، منذ توقف حركة السياحة فى مارس الماضى، مستعرضًا بالتفاصيل أبرز هذه القرارات.وتحدث «العنانى»، فى حواره مع «الدستور»، عن أبرز بنود خطة الحكومة واستعداداتها لاستئناف حركة السياحة، بعد انتهاء أزمة «كورونا»، وما تتضمنه من إجراءات صارمة تطمئن كل السائحين حول العالم بأن زيارتهم إلى مصر «آمنة» من جميع النواحى.كما تطرق إلى موقف الاكتشافات الأثرية المصرية فى ظل أزمة الوباء العالمى، ومصير افتتاحات المشروعات الأثرية والسياحية الكبرى.- الخسائر تصل لنحو مليار دولار شهريًا، منذ بداية توقف السياحة بشكل كامل، فى الأسبوع الأول من مارس الماضى، لذلك عملت الدولة المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع الحيوى، واتخذت العديد من القرارات لمساندته فى ظل الأزمة الراهنة، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة توجيهات فى هذا الإطار، حرصًا منه على مصلحة العاملين فى القطاع.من بين هذه التوجيهات الرئاسية: إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ٦ أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على هذه المنشآت لمدة ٣ أشهر دون غرامات أو فوائد، بهدف تمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العاملين.ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحى لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها، لمدة عام، مع تخفيض أسعار الفائدة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة من ٨ لـ٥٪، على أن تخصص للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، فضلًا عن تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة ٦ أشهر دون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.وأيضًا صدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء كل البازارات والكافتيريات فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى البلاد، ووافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، إلى جانب التنسيق مع وزير القوى العاملة لسرعة صرف إعانات صندوق الطوارئ للعمالة المنتظمة فى قطاع السياحة والمسجلة فى التأمينات.كما اجتمعت مع وزير البترول والثروة المعدنية، وتم الاتفاق على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران، ليصل إلى ١٠ سنتًا للجالون الواحد، مع تطبيق التخفيض فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم، بما يسهم فى تقليص مصاريف الوقود الموجودة حاليًا، وبالتالى تخفيض أسعار الطيران، بما يرفع القدرة التنافسية للسوق المصرية فى النهاية.- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، وسيتم إرساله إلى مجلسى النواب والدولة للنظر فيه، وهو يهدف إلى تعظيم الموارد المالية لدعم قطاع السياحة والآثار بصورة مناسبة.وفى الإطار ذاته، تم إطلاق «الخط الساخن» لتلقى آراء واستفسارات وشكاوى العاملين فى القطاع، ونجحنا فى حل العديد من المشكلات التى تلقيناها بالفعل، بالإضافة لمساعدة المستثمرين ورفع الأعباء الإدارية والمالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من دفع رواتب العاملين، والأهم هو تهيئة الظروف للحفاظ على صحتهم عند عودة حركة السياحة من جديد.- ستكون أولوياتنا هى تعقيم ورفع كفاءة كل المنشآت السياحية والفندقية، وتوفير الظروف الصحية المناسبة التى تجعل السائحين يشعرون بالاطمئنان عند وصولهم إلى مصر، ورفع الوعى بين العاملين، مع استمرار حملات الترويج السياحى لمصر فى الخارج، وذلك من خلال إعداد أفلام عن مميزات مصر والظروف المثالية التى تتوافر بها فى ظل الأزمة الصحية التى يتعرض لها العالم، مع التركيز بشكل أساسى على الترويج للمتحف المصرى الكبير، أكبر حدث ثقافى فى العالم خلال العام المقبل ٢٠٢١.ونحن على تواصل دائم مع الأسواق العالمية، من خلال إدارة العلاقات الدولية بالوزارة، وسفراء دول العالم الموجودين فى مصر، والاتحاد العام للغرف السياحية، بالإضافة إلى علاقتنا بمنظمة السياحة العالمية، والاجتماع معهم بشكل منتظم للاستماع إلى طلباتهم، كما أننا بصدد إعداد دليل استرشادى عن الظروف المثالية لاستقبال السائحين بعد عودة حركة السياحة الخارجية من جديد.- اعتمد مجلس الوزراء عددًا من الضوابط للإقامة فى الفنادق، بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، على رأسها استحداث «شهادة السلامة الصحية» أو «Hygiene Safety»، التى يجب على الفنادق الراغبة فى التشغيل الحصول عليها، وهى عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ٣ علامات هيروغليفية هى كلمات: «عنخ» و«أودچا» و«سنب»، بمعنى الحياة والرخاء والصحة.وتتقدم الفنادق الراغبة فى التشغيل بطلب لإجراء مراجعة وتفتيش «Audit»، وفقًا لمعايير السلامة الصحية التى يتم تعميمها من خلال غرفة المنشآت الفندقية، وفى حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر له «شهادة السلامة الصحية» سالفة الذكر.وتتضمن الاشتراطات كذلك إلزام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من «الصحة»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل مشتركة بين غرفة المنشآت الفندقية، وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.وكذلك عدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلى، مع تخصيص طابق فى الفندق كمكان حجر صحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم فى إجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.وهناك اشتراطات وضوابط خاصة بالمطاعم فى الفنادق، تشتمل على حظر خدمة «البوفيه» تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر فى المائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى ٦ كراسى على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام تستخدم لمرة واحدة قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية فى أنحاء المطعم. أما اشتراطات خدمات الإشراف الداخلى وغسيل الملابس، فتتضمن تطهير الغرف بشكل يومى، وتطهير وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة، فى الأماكن والمراحيض العامة، باستخدام المطهرات التى تقررها وزارة الصحة، وعن طريق شركات متخصصة محددة وفقًا لتعليمات «الصحة»، وبالفعل تعاقدت غرفة المنشآت الفندقية مع ٣ شركات عالمية معتمدة فى هذا الإطار.- تتمثل الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية فى الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى ٥٠٪ من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل تسلم العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين فى المدن الساحلية على إجازات هى ٦٠ يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين فى الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.كما تتضمن هذه الاشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التى ينبغى أن تغطى جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس «كورونا المستجد».وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم فى مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال ومختلف المرافق فى جميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.- سيتم تشغيل الفنادق بنسبة ٢٥٪ كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية لكل فندق، بما يشمله ذلك من الـ«Day-use»، وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة ٥٠٪ كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق بعد ذلك التاريخ.- يتم حاليًا إعداد فيلمين، الأول عن الاستعدادات التى تجريها المنتجعات السياحية المصرية فى ظل مستجدات أزمة «كورونا»، والاشتراطات الصحية التى تلتزم بها، ما من شأنه طمأنة العالم على استقبال مصر زائريها بأفضل طريقة آمنة، فيما سيكون الفيلم الترويجى الثانى عن المتحف المصرى الكبير وكل ما يتعلق به، ليتعرف العالم عليه بشكل أكبر قبل افتتاحه، كما يتضمن الفيلم جزءًا عن التوعية ورفع الوعى السياحى.ويتصل مع ذلك معارض الآثار المصرية فى الخارج، التى تأثرت نتيجة أزمة «كورونا»، حيث تم إغلاق معرض «توت عنخ آمون» فى لندن، ومعرض «الآثار الغارقة» الموجود فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مارس الماضى، ومن المقرر استئناف أعمال المعرضين بعد رفع الدولتين الحظر الداخلى، علمًا بأن آثارنا تخضع لتأمين كامل من الدول المستضيفة، وهناك أثريون من المجلس الأعلى للآثار لمرافقتها، وذلك طوال فترة الإغلاق.- نعمل حاليًا على تنفيذ حملات توعية فى هذا الإطار، وتم التنسيق مع وزارة الطيران ليكون الطيران الداخلى بأسعار مناسبة، ومع الفنادق لضبط أسعارها والالتزام بضوابط تحافظ على صحة الزائرين من المصريين.- دور الوزارة رقابى من خلال قطاع الشركات، والتعليمات فى هذا الشأن واضحة وصريحة بضرورة العمل على استعادة مستحقات المعتمرين وحصولهم عليها فورًا.- بطبيعة الحال هناك تباطؤ فى العمل الأثرى، خاصة فى عمل البعثات الأجنبية، لكن ذلك لم يمنع المجلس الأعلى للآثار من استئناف أعماله، والإعلان عن كشف أثرى «أون لاين»، بالتزامن مع «يوم التراث العالمى»، فى ١٨ أبريل الماضى.وفى النهاية، الاكتشافات الأثرية هى توفيق من الله، والعمل الأثرى لا يستلزم حدوث اكتشافات أثرية بشكل دائم، فنحن نؤدى دورنا الرئيسى فى الصيانة والحفاظ على الآثار، ويؤدى العمل فى بعض المواقع إلى اكتشافات، لكن ليس شرطًا أن كل الأعمال الأثرية تنتج عنها اكتشافات جديدة، فالموضوع هو توفيق فى المقام الأول.- هناك مشروع «قصر البارون»، الذى تم الانتهاء منه بنسبة ١٠٠٪، و«المتحف القومى للحضارة المصرية»، الذى يتقدم العمل فيه بشكل ملحوظ، وتحديدًا القاعة الكبرى وقاعة المومياوات، إلى جانب «متحف شرم الشيخ»، و«متحف كفرالشيخ»، و«متحف المركبات الملكية».- المتحف المصرى الكبير مثله مثل المشروعات والفعاليات العالمية التى تم إرجاؤها إلى العام المقبل، مثلما حدث مع الألعاب الأوليمبية على سبيل المثال، والعمل به انتظم مرة أخرى بآلاف المهندسين والعمال تحت إشراف إدارة المتحف، وإن شاء الله ننتهى منه فى ٢٠٢١.وعقدنا مؤخرًا عدة اجتماعات مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، وفريق الإدارة، لاستكمال إجراءات اختيار شركة كبرى لتقديم وتشغيل الخدمات فى المتحف، حيث تم تحديد شركتين وجارٍ دراسة العروض المالية المقدمة منهما لاختيار الأفضل.كما عقدنا اجتماعًا تنسيقيًا مع الشركات المرشحة لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، لاختيار واحدة من بينها، بشرط أن تكون إحدى الشركات العالمية الكبرى التى سبق لها تنظيم فعاليات ضخمة.- وفقًا للتعاقد مع الشركة المنفذة، كان من المقرر افتتاح المشروع نهاية العام الجارى، فالعقد الموقع فى ديسمبر ٢٠١٨، كان يعطى للشركة مدة عامين للتنفيذ، وبصفة عامة نتمنى بدء تقديم الخدمات فى منطقة أهرامات الجيزة بنهاية ٢٠٢٠. وسنعقد اجتماعًا قريبًا مع الشركة للوقوف على خطة العمل، فى ضوء المستجدات الطارئة، وما حدث من تعطيل للعمل على مدار الأسابيع الماضية بسبب أزمة «كورونا».ويتضمن مشروع التطوير دخول الزائرين من منطقة الفيوم عن طريق مركز زوار متقدم، بحيث يتركون سياراتهم وأتوبيساتهم فى ساحة انتظار الحافلات الموجودة خارج المنطقة الأثرية، أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، ثم يركبون أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء والطاقة الصديقة للبيئة، تتولى الشركة توفيرها وتشغيلها وصيانتها، وذلك للحفاظ على المنطقة الأثرية من التلوث. وتشمل أعمال الشركة أيضًا تشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، وتتضمن هذه الخدمات مجموعة من المحلات والكافتيريات وقاعة عرض سينمائى، على أن يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار.وتزود الشركة المنطقة بعدد من دورات المياه المتنقلة، ومركز طبى متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات فى الأماكن التى يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلى للآثار، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم خارج المنطقة الأثرية.واستحدثت الشركة خدمات أخرى، مثل الـ«واى فاى»، ودليل الزوار الإلكترونى، وتطبيقات هواتف خاصة بالمنطقة، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع وجود أكشاك تصوير ورسم. وتلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار، على أن يتولى «الأعلى للآثار»- وحده دون غيره- إدارة المنطقة بالكامل.- انتهت وزارة السياحة والآثار من دورها المكون من شقين، الأول رفع كفاءة وواجهة متحف التحرير وحديقته والسور الخاص به، وهو ما تم الانتهاء منه بنسبة ١٠٠٪، والثانى تركيب المسلات والكباش فى الميدان، وتم الانتهاء منه بنسبة ١٠٠٪ أيضًا، وفى انتظار تحديد الوقت المناسب لافتتاح الميدان بالكامل.- كان من المقرر نقل المومياوات فى أبريل الماضى، لكن تم إرجاء الفعالية نتيجة أزمة «كورونا»، وفى انتظار تحديد موعد جديد لعملية النقل، خاصة أنها تتضمن وجود أعداد كبيرة من الحشود والجماهير فى الشارع لاستقبال المومياوات.- طريق الكباش مشروع رائع بدأ فى منتصف العقد الأول من القرن ٢١، لكن تعثر بشدة فى ٢٠١١، حتى تم استئنافه مرة أخرى فى عام ٢٠١٨، ونتمنى أن يكون المشروع جاهزًا للافتتاح بنهاية العام، خاصة أنه سيكون واجهة سياحية متحضرة تسمح للسائح بالتنقل بين أكبر معبدين فى الشرق الأوسط، وهما «الكرنك» و«الأقصر».ماذا عن «الزيارات الافتراضية» على شبكة الإنترنت؟- «الزيارات الافتراضية» نهج اتبعه العديد من الدول خلال أزمة «كورونا»، عبر نشر صور ثلاثية الأبعاد للمتاحف والقطع الأثرية الخاصة بها، ونظرًا لما تزخر به مصر من كنوز أثرية عظيمة، نظمت «زيارات افتراضية» ثلاثية الأبعاد لمجموعة من الآثار المصرية الفريدة.وتم التنسيق مع السادة المرشدين السياحيين المتطوعين لتقديم «زيارات افتراضية» للمتحف المصرى فى التحرير، ومتحف الفن الإسلامى، والمتحف المصرى الكبير، وذلك بهدف استمرار ربط المصريين والمواطنين حول العالم بالمواقع الأثرية المصرية رغم غلقها.ويتسق ذلك مع توجه وزارة السياحة والآثار والحكومة المصرية ككل إلى «التحول الرقمى»، بما يتضمنه ذلك من إتاحة خدمة الحجز الإلكترونى لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، ما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر فى المتاحف والمناطق الأثرية، مع بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات.كما يجرى أيضًا إعداد قاعدة بيانات للعاملين فى السياحة، وجارٍ التنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وجميع الغرف السياحية، للمساعدة فى إعدادها، خاصة أن الأزمة الحالية لتفشى فيروس «كورونا» وكل الأزمات السابقة أثبتت أن عدم وجود قاعدة بيانات كاملة للعاملين فى القطاع السياحى يحول دون الحصول على حقوقهم.