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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك المركزى يتسلم 2.77 مليار دولار من صندوق النقد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:08 م
البنك المركزى
البنك المركزى
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قال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، إن مصر تسلمت 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أن القرض يمثل حزمة "أداة التمويل السريع" التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.

وأوضح أن حزمة أداة التمويل السريع تحصل مصر عليها دفعة واحدة، ويمتد أجلها لخمس سنوات، بينما ستحصل مصر على حزمة اتفاق الاستعداد الائتماني على دفعتين أو ثلاث على مدار العام، وتكون فترة سدادها أطول من فترة سداد حزمة أداة التمويل السريع بما يعني أنها تمتد لسنوات.

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