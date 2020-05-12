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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بولندا يغني راب لمواجهة وباء كورونا (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:02 م
الرئيس البولندي أندري
الرئيس البولندي أندري دودا
وكالات
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سجل الرئيس البولندي أندري دودا أغنية راب في إطار تحد لمساعدة الطواقم الطبية التي تتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وشارك الرئيس البولندي في «هوت 16 تشالنج» وهو تحد أطلقه مغنو راب بولنديون يقوم على كتابة وتسجيل ست عشرة جملة راب من اختيار المشارك ثم دفع مبلغ من المال لمساعدة أفراد الطواقم الطبية المنخرطين في المعركة ضد الفيروس.

واختار الرئيس البولندي المرشح لولاية ثانية، كلمات شاعرية لم يكشف مصدرها جاء في بعض منها "هم لا يسألونك عن اسمك بل يكافحون ضد طيف ضباب خفي... هم نحن ونحن هم". وختم قائلا "فلنردد جميعا: المجد لأصحاب أيادي المنقذين هؤلاء".

واختار دودا بدوره أشخاصا آخرين ليقوموا بالتحدي عينه بينهم رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي.

وأتاح هذا التحدي الذي شارك فيه فنانون كثر إضافة إلى أمين المظالم البولندي آدم بودنار، بجمع أكثر من مليون زلوتي (239 ألف دولار).

وقد شوهد فيديو الرئيس البولندي أكثر من 3،5 ملايين مرة حتى الثلاثاء.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية البولندية خلال يونيو أو يوليو بعد إرجائها بسبب وباء كوفيد-19 والتوترات بين الأكثرية والمعارضة.

ويسعى دودا خصوصا إلى استمالة الناخبين الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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