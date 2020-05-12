«الوطنية للإعلام» تنعى رشا حلمي بقطاع الأخبار

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الزميلة، ببالغ الحزن والأسى رشا حلمي الجعفري المحاسبة بقطاع الأخبار والتي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.وكانت رشا حلمي تعالج من مرض السكر والتهاب مزمن بالكبد وكان آخر دخول لها مبنى ماسبيرو يوم ١٩ مارس لمنحها إجازة استثنائية للأمراض المزمنة طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ويوم الأحد الماضي دخلت الزميلة المستشفى حميات إمبابه وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وتوفيت صباح اليوم.وتؤكد الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام أنها كانت تتابع حالة الزميلة منذ دخولها المستشفى وفي تواصل دائم مع زوجها وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتبعة بمبنى الوطنية للإعلام.