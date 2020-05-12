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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للإعلام» تنعى رشا حلمي بقطاع الأخبار

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:59 م
حسين زين
حسين زين
الحسين عبيد و محمد جعفر
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نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الزميلة، ببالغ الحزن والأسى رشا حلمي الجعفري المحاسبة بقطاع الأخبار والتي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت رشا حلمي تعالج من مرض السكر والتهاب مزمن بالكبد وكان آخر دخول لها مبنى ماسبيرو يوم ١٩ مارس لمنحها إجازة استثنائية للأمراض المزمنة طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء ويوم الأحد الماضي دخلت الزميلة المستشفى حميات إمبابه وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وتوفيت صباح اليوم.

وتؤكد الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام أنها كانت تتابع حالة الزميلة منذ دخولها المستشفى وفي تواصل دائم مع زوجها وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتبعة بمبنى الوطنية للإعلام.

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