الصين تحث فرنسا على إلغاء عقد أسلحة مع تايوان

حثت الصين فرنسا الثلاثاء على "إلغاء" عقد تسلّح مع تايوان، مشيرة الى أن مثل هذه الصفقة مع الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها حكومة معارضة لها، قد "يسيء الى العلاقات الصينية الفرنسية".وقالت وزارة الخارجية الصينية لوكالة فرانس برس إنها "عبّرت عن قلقها البالغ" لباريس، مضيفا "نعارض كل مبيعات الأسلحة أو التبادلات العسكرية والأمنية مع منطقة تايوان، ونحث فرنسا على الغاء بيع الاسلحة المخطط لتايوان لتجنب الاضرار بالعلاقات الصينية الفرنسية".وذكرت صحف تايوانية أن الصفقة تتناول بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسية بيعت الى سلاح البحرية التايواني في التسعينات وتسببت بأزمة دبلوماسية حينها بين فرنسا والصين.وقالت وسائل إعلام تايوانية إن قيمة الصفقة تزيد على 800 مليون دولار تايواني (26.8 مليون دولار) لشراء منصة إطلاق من وحدة تابعة لمجموعة "دي سي آي" الفرنسية.وصرّح مصدر مقرب من الملف لفرانس برس أنّ وزارة الدفاع التايوانية وقعت عقدا لتحديث فرقاطاتها الست فرنسية الصنع.وباعت فرنسا الفرقاطات الست لتايوان مقابل 2،8 مليار دولار في عام 1991، مما تسبب في تجميد العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين.لا تزال بكين تدعي أن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي كجزء من أراضيها في انتظار إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر، على الرغم من أن الجانبين يحكمان بشكل منفصل منذ أكثر من سبعة عقود.