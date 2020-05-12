نظير عياد يوضح كيفية الحفاظ على حق الطريق (فيديو)

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.تناول الأمين العام في حلقة اليوم "حق الطريق"، وأوضح أن المتأمل في هذه الحياة لا بد أن يدرك أن الإفساد في الطريق والإضرار به له نتائج وعواقب سيئة، قائلا "إذا نظرنا إلى واقعنا نجد أن جملة من المشكلات التي نعاني منها نتيجة التغاطي عن حق الطريق، رغم أن الإسلام يعنى بهذا الأدب العظيم عناية فائقة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من شعب الإيمان.وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ نصًا صريحًا على وجوب التحلي بآداب الطريق من غض للبصر وكف للأذى، وقصد بالأذى هنا الإيذاء بكل أنواعه سواء أكان أذىً من الناحية المادية أم من الناحية المعنوية، ولذلك فإنه يكفي أن مصير من يعزل الأذى عن طريق الناس دخوله الجنة.