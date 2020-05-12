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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بسبب كورونا.. تراجع 50% فى مبيعات السيارات بعد إعادة الفتح

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:43 م
السيارات
السيارات
وكالات
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي بين معارض موزعى السيارات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن أزمة كورونا أثرت بقوة على رغبة العملاء فى شراء سيارة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الرابطة المركزية لتجارة السيارات الألمانية (زد دي كيه) أن أكثر من نصف أصحاب معارض السيارات شكوا من تراجع مبيعاتهم منذ إعادة الفتح قبل ثلاثة أسابيع بنسبة 50% أو أكثر مقارنة بمستواها في نفس الفترة من 2019.

وقال نحو ثلث أصحاب هذه المعارض إن المبيعات تراجعت بنسبة تراوحت بين 30 و50%، فيما قال 5% إن المبيعات تراجعت بنسبة تقل عن 10%.

وأوضحت النتائج أن الوضع أفضل نسبيًا بالنسبة لبيع السيارات المستعملة، إذ قال 38% من التجار إن مبيعاتهم تراجعت بنسبة 50% أو أكثر.

من جانبه، حث توماس بيكرون، رئيس الرابطة، على سرعة صدور قرار من الحكومة بشأن الحافز المالي لشراء السيارات، نظرًا لهذه الأعداد، مضيفًا " ليس هناك شيء أسوأ على التجارة من الموقف المعلق، نحن بحاجة الآن إلى إشارة للاتجاه الذي تسير فيه الأمور".

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