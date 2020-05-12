شباب منوف يوزعون ملابس على الأسر المتضررة من كورونا
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:36 م
تريزة شنودة _ماريان رسميطباعة
دشن شباب مدينة منوف المشاركين في مشروع «معا من أجل تنمية مصر» تحت رعاية الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية ومؤسسة مصر الخير، مبادرة جديدة لتوزيع الملابس على العمالة من المعاهد الأزهرية والمدارس والعمالة اليومية والأسر المتضررة من الأوضاع الحالية جراء أزمة كورونا.
وجمع شباب منوف البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة واستقبال التبرعات من الملابس وتجهيزها على مدار شهر كامل لتصبح معدة للتوزيع.
وجمع شباب منوف البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة واستقبال التبرعات من الملابس وتجهيزها على مدار شهر كامل لتصبح معدة للتوزيع.