شباب منوف يوزعون ملابس على الأسر المتضررة من كورونا

دشن شباب مدينة منوف المشاركين في مشروع «معا من أجل تنمية مصر» تحت رعاية الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية ومؤسسة مصر الخير، مبادرة جديدة لتوزيع الملابس على العمالة من المعاهد الأزهرية والمدارس والعمالة اليومية والأسر المتضررة من الأوضاع الحالية جراء أزمة كورونا.وجمع شباب منوف البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة واستقبال التبرعات من الملابس وتجهيزها على مدار شهر كامل لتصبح معدة للتوزيع.