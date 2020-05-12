وكيل «صحة الأقصر» يتفقد مستشفى الحميات ومركز تحيا مصر

أجرى الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة موسعة تفقد خلالها انتظام العمل بمستشفى الحميات بجبل الحبيل بمدينة البياضية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وزيادة عدد الاسٰرة داخل الأقسام وتوافر المستلزمات الطبية والأدوات الوقائية للطاقم الطبي والتمريض والعمال.يأتي ذلك في أعقاب قرار ضم "مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي" لمستشفى الحميات لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى بما يسمح باستقبالها لأكبر عدد ممكن من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على ضرورة تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين المترددين على المستشفى واجراء كل المسوحات، والتحليلات لهم وتقديم ما يلزم من عناية طبية وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.كما تابع عبد الجواد مراحل التسجيل الطبي للمشتبه في إصابتهم وخطوات إجراء المسوحات وإجراءات النقل لمستشفيات العزل موجهًا بأهمية تحقيق مرونة وسرعة في عملية نقل المصابين حفاظًا على سلامتهم.وخلال الجولة اطمأن عبد الجواد علي سلامة المرضى والمصابين بالمستشفى وناقش معهم مستوى الخدمات الطبية المقدمة عقب قرار ضم مركز تحيا مصر.وكشف أن عدد أسرة المستشفى تزايد بعد ضم مبنى تحيا مصر من ٢٩ سريرا إلى ٥٢.