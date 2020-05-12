جاب الله: قرض «النقد الدولى» يدعم مصر فى مواجهة آثار «كورونا»

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي في التوقيت الحالي يمثل أهمية كبري لمواجهة الآثار المترتبة علي أزمة «كورونا».وأضاف جاب الله لـ"الدستور"، أن القرض غير مشروط، حيث تحصل عليه مصر كونها عضوًا بصندوق النقد الدولي وتتعامل مع الصندوق الذي دعم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن القرض سيحصل عليه البنك المركزي ليضيف الاحتياطي النقدي الأجنبي ومن ثم يحول قيمته بالجنيه المصري لوزارة المالية التي ستدعم به القطاعات المتضررة من أزمة «كورونا».وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يكفي لمدة ٦ أشهر وتعد هذه الفترة جيدة للغاية، موضحًا أنه يتم الحصول على القرض في ظل استمرار أزمة «كورونا» لدعم القطاعات المتضررة.وتوقع جاب الله، حصول مصر على قرض آخر، استمرارًا في عملية التنمية الاقتصادية.