جامعة الأزهر تؤجل امتحانات الفرق النهائية لحين انتهاء تعليق الدراسة

أعلنت جامعة الأزهر عن تأجيل امتحانات السنوات النهائية والتي كان مقررا لها يوم 30 مايو الجارى، وذلك لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة وعودة الحياة إلي طبيعتها مرة أخري.وأوضحت الجامعة أنه فيما يتعلق بطلاب السنوات النهائية المتخلفين أو الراسبين في مواد فإنه سيتم تقييهم من خلال تقديم بحث في تلك المادة أو اختباره إلكترونيا على أن يقيم بـ: ناجح أو راسب أو غائب وحال نجاحه يرصد له تقدير "مقبول".وأوضحت أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب في تلك الحال تضاف إلي مجموع التراكمي وفقا للوائح والقواعد والظوابط المنظمة لذلك على ان يقدم الطالب مشروعي البحثي او يختبر إلكتروني في الفترة من 305 حتى 2062020.