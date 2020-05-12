مؤتمر«آفاق تنمية التعاون الاقتصادي في ظل تداعيات كورونا» الليلة

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، الليلة، مؤتمر "آفاق سبل تنمية التعاون الاقتصادي المصري الافريقي المقترحة في ظل وبعد تداعيات كورونا" عبرالبث المباشر "زووم"، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بحضور لفيف من رجال الأعمال، ويعقد المؤتمر تحت رعاية صيدليات عبد المقصود.ويناقش المؤتمر 5 محاور وهي:1- التأثيرات الاقتصادية علي شعوب القارة الافريقية جراء أزمة وجائحة كورونا.2- دعم تفعيل الاتفاقيات التجارية الافريقية "اتفاقيات التجارة الحرة الافريقية" في ظل وبعد تداعيات الأزمة.3- الجوانب الإيجابية التي يمكن العمل عليها لتفادي آثار الأزمة مع الأشقاء الأفارقة وكيفية تحويل المحنة الي منحة.4- انظار العالم تتجه إلي قارة أفريقيا، في ظل صراع عالمي علي السلع الأولية والخامات فكيف يمكن للصناعة المصرية أن تخلق فرصا جديدة بالتوسع في الشراكة الأفريقية في ظل التحديات وهل للبنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي دور في ذلك.5- الآليات والمقترحات والتوصيات الهامة الواجب أن يتخذها رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لتحقيق مزيد من التعاون المصري الأفريقي في المستقبل القريب وعلي المدي الطويل.ويتحدث في المؤتمر كل من الدكتورة حسام عبدالمقصود، رئيس مجلس إدارة شركة دواه فارما، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، السفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك، المفوضة الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي