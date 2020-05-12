109 إصابات بكورونا فى السنغال

أعلن وزير الصحة السنغالي الدكتور عبدالله ضيوف صار، في دكار، اليوم الثلاثاء، تسجيل 109 حالات بفيروس كورونا المستجد.وأفاد الوزير في تصريح بثته الإذاعة السنغالية، بأنه يبلغ إجمالي عدد المصابين 1995 منذ ظهوره في السنغال فى الثاني من مارس، مشيرًا إلى شفاء 27 مصابًا ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 742، وتوفيت 19 حالة.