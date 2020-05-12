698 إصابة جديدة بكورونا فى جنوب إفريقيا

أعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزى، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي مَن تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فى بلاده إلى 11 ألفًا و350 شخصًا، وذلك بعد تسجيل 698 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.وكتب "مخيزي" عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " حتى اليوم، العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة فى جنوب إفريقيا هو 11 ألفًا و350" حالة"، وتعد الزيادة اليومية الأخيرة في عدد المصابين هي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة في البلاد منذ بداية الأزمة.