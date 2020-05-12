إسرائيل تسجل 13 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة والإجمالى 16526

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها اليوم، بأن عدد مرضى الكورونا فى إسرائيل، بلغ 16526 حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم الثلاثاء، وسجلت حتى هذه الساعة 258 حالة وفاة.ومن مجمل الإصابات هناك67 وصفت حالتهم بالخطيرة ولا يزال 57 مريضًا يستعينون بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 1195 للشفاء، علمًا بأن عدد المرضى الحاليين يبلغ 4312، وأفيد بظانه تم تشخيص 13 حالة إصابة جديدة فقط خلال الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة.وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل قد انخفضت خلال الأسبوعيين الماضيين إلى أقل من 50 حالة يوميًا، وخلال الأيام الأخيرة بدأت الحكومة الإسرائيلية تخفيف قيود الإغلاق مع الترقب والاستعداد لإعادة الإغلاق الكلي في حال ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 100 إصابة يوميًا.