أبوالغيط يؤكد للكاظمى دعم الجامعة العربية للعراق وشعبه

أجرى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتهنئته على تكليفه برئاسة مجلس الوزراء وحصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب العراقي.وأوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي للأمانة العامة بالجامعة، أن الأمين العام أكد لرئيس الوزراء العراقي دعم الجامعة العربية للعراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وحرصها على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والرفاهية للعراق وشعبه.وأضاف البيان، أن الامين العام أكد الدور المحوري الذي يمكن للعراق القيام به في محيطه العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية مواصلة جهود مكافحة الإرهاب.