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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: أردوغان استغل وقف إطلاق النار لترتيب صفوفه في إدلب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:21 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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قالت صحيفة "تركيش مينت" إن تركيا عززت من وجودها العسكري في منطقة إدلب السورية، مستغلة اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا.

وتابعت الصحيفة - خلال تقرير اليوم الثلاثاء - أن القوات التركية أدخلت تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة إلى مواقعها في منطقة خفض التصعيد يوم الاثنين.

وأوضحت أنها أدخلت قافلة من 25 مركبة تحمل معدات ووقود عن طريق معبر كفر لوزين الحدودي مع محافظة إسكندرونة التركية، متجهة نحو المواقع التركية في المنطقة، ودخل ما مجموعه 3160 مركبة عسكرية الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بالإضافة إلى آلاف الجنود الأتراك.

وذكرت أنه منذ 2 فبراير ارتفع عدد الشاحنات والمركبات العسكرية التي وصلت إلى منطقة خفض التصعيد إلى أكثر من 6565 مركبة بما في ذلك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمركبات التي تحمل أكشاك الحراسة المتنقلة المضادة للرصاص والرادار العسكري، كما تم نشر حوالي 10300 جندي تركي في إدلب وحلب خلال هذه الفترة.

واختتمت الصحيفة أنه خلال اجتماع رفيع المستوى في موسكو في 6 مارس، وافقت تركيا وروسيا على وقف إطلاق النار بين الجماعات المتمردة المدعومة من أنقرة والقوات الحكومية السورية في إدلب.

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