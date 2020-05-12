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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يوجه التحية والتقدير للعاملين في مجال التمريض حول العالم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:14 م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
أميرة العناني
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في اليوم العالمي للتمريض، تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر، بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين في مجال التمريض حول العالم، على ما يبذلونه من جهود مضنية وتضحيات كبرى، للحفاظ على أرواح الآخرين، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها، بسبب تفشي ظاهرة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأزهر أن الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، هم اليوم أبطالٌ معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، الذين يتصدرون الصفوف الأولى لحماية النفس البشرية، على الرغم من تعرضهم للمخاطر.

كما يؤكد الأزهر تضامنه مع كافة الطواقم الصحية، ودعمه للدور الحيوي الذي يقومون به في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا كافة الدول والمنظمات لدعمهم لإنقاذ البشرية من مخاطر هذا الوباء.

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