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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: رابطة الدول المستقلة متفقة على تحسين آليات مكافحة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:13 م
لافروف
لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن أن وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة اتفقوا على تسريع صياغة الاتفاقات المقترحة من قبل الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك في إطار مكافحة كوفيد-19.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة،: "لقد أشرنا إلى أن رابطة الدول المستقلة بشكل عام تستجيب بسرعة للواقع المتغير، تطور خطوات منسقة لمواجهة الوباء، وهناك مجلس تنسيقي للحماية الصحية من الأمراض المعدية يعمل بنشاط والذي تم إحداثه منذ فترة قبل عدوى فيروس كورونا الحالية".

وتابع: "لقد اتفقنا اليوم على مواصلة العمل على تحسين الآليات وتعزيز القاعدة القانونية للرابطة حول مسائل الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية،  واتفقنا بهذا الصدد على تسريع تطوير مشاريع الاتفاقين المقترحين من قبل هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية: أحدهما حول التعاون في مجال الحماية الصحية على أراضي رابطة الدول المستقلة، والثانية حول منع والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الصحة الاجتماعية".

وفي آخر إحصائية في روسيا حول تفشي الفيروس أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفع بمقدار 10899 ليصل إلى 232243، فى 83 إقليمًا في البلاد.

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