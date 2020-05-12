لمواجهة خسائر «كورونا» .. 800 مليون شيكل قروض إسرائيل للسلطة الفسطينية

وقعتا إسرائيل والسلطة الفلسطينية أمس الاثنين على اتفاق ينص على تخصيص 800 مليون شيكل (228 مليون دولار) للقروض المحتملة لرام الله، من أجل تعويض الخسائر المتوقعة بسبب أزمة فيروس «كورونا»، حسبما قال مسئولون من الجانبين لوسائل الإعلام.وبحسب الاتفاق فإنه ابتداءً من يونيو واستمرارًا للأشهر الأربعة التالية، ستشهد الخطة استخدام إسرائيل الأموال لتوصيل مبلغ عائدات الضرائب الشهرية التي ترسلها إلى السلطة الفلسطينية إلى 500 مليون شيكل (142 مليون دولار) بينما كان المبلغ الشهري أقل من ذلك.وتم تحديد المبلغ التراكمي لطوال الفترة بحد أقصى يصل 800 مليون شيكل، وبعد انتهاء الآثار الاقتصادية للوباء واسترداد السلطة الفلسطينية لإيراداتها، ستخصم إسرائيل الأموال التي اقرضتها، والتي ستعوض أي نقص لتصل 500 مليون شيكل، من التحويلات الضريبية المستقبلية.وبموجب اتفاقيات أوسلو تقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات والصادرات، وتحول الأموال إلى الفلسطينيين كل شهر. وتغطي هذه التحويلات جزءًا كبيرًا من ميزانية الحكومة الفلسطينية.