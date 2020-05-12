أحوال: ثلث الشعب التركى يخشى كابوس الأزمة الاقتصادية

أكد موقع "أحوال" التركى، أن أحدث نتائج استطلاعات الرأي كشفت عن أن أكثر من ثلث الأتراك يخشون من أن يتسبب وباء الفيروس التاجي فى اضطرابات مالية واقتصادية في البلاد.وتابع أن 36% من5200 شخص استجوبوا من قبل MAK Araştırma في جميع أنحاء البلاد أمس الإثنين قالوا إن هناك أزمة اقتصادية قد تكون وشيكة.وأضاف أن الفيروس تسبب في هزة قوية للاقتصاد التركي الهش الذي شهد انهيارًا كبيرًا للعملة عام 2018، وشهدت الليرة انهيارًا جديدًا الأسبوع الماضي واخترق الدولار حاجز الـ7 ليرات على الرغم من التدخلات في سوق العملات من قبل البنك المركزي.وأظهر الاستطلاع أن 20% من المستجيبين قالوا إنهم تأثروا بشدة بالفيروس، بما في ذلك فقدان وظائفهم بينما قال 41% إنهم تأثروا سلبًا وعانوا ماليًا، واشتكى 25% من قيام الحزب الحاكم بعرقلة المساعدات المالية من البلديات التي تديرها أحزاب المعارضة.