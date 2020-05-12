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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء جني القمح شرق قناة السويس

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:07 م
قمح
قمح
مصطفى دياب
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بدأت محافظة الإسماعيلية، في جني محصول القمح قرية جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق، وبحضور اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وحمدي عبدالوهاب، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، وأشرف سعد، مدير إدارة تموين القنطرة، والمهندس محمود كاترين، رئيس الوحدة الزراعية بجلبانة.

وأكد المهندس حمدي عبدالوهاب، مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، أنه بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد هذا العام 17 إردبًا، وتصل المساحة الكلية المزروعة بالمركز إلي 9404 فدان قمح.

وتابع المزارعين من خلال إقامة حقول إرشادية بمتابعة وإشراف مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الادارة الزراعية، وحقول للمزارعين بإشراف الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

واستمع إدريس إلي المزارعين بقرية جلبانة حول السلبيات والإيجابيات، التي واجهتهم أثناء زراعتهم للقمح هذا العام، مؤكدًا علي المتابعة وحل المشاكل التي تعوق زيادة إنتاجية الفدان، والعمل علي الارتقاء بزراعة القمح خلال العام القادم، والعمل علي زيادة المساحة المزروعة.

وأشاد إدريس بجودة المحصول ونسبة الإنتاجية المرتفعة، كما أشاد بجهود المزارعين وجميع القائمين، على زراعة هذا المحصول الإستراتيجى القومى.

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