«الصحة العالمية»: 66 ألف إصابة بكورونا فى إفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، وصول إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى إفريقيا إلى أكثر من 66 ألف حالة حتى صباح اليوم، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 2300 حالة.وقال مكتب المنظمة الإقليمي لقارة إفريقيا، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أكثر من 66 ألف حالة (كوفيد-19) مؤكدة في القارة الإفريقية، مع أكثر من 22 ألف حالة تعافي، و2300 حالة وفاة".