«الصحة العالمية»: 66 ألف إصابة بكورونا فى إفريقيا
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:06 م
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، وصول إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى إفريقيا إلى أكثر من 66 ألف حالة حتى صباح اليوم، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 2300 حالة.
وقال مكتب المنظمة الإقليمي لقارة إفريقيا، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أكثر من 66 ألف حالة (كوفيد-19) مؤكدة في القارة الإفريقية، مع أكثر من 22 ألف حالة تعافي، و2300 حالة وفاة".
وقال مكتب المنظمة الإقليمي لقارة إفريقيا، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أكثر من 66 ألف حالة (كوفيد-19) مؤكدة في القارة الإفريقية، مع أكثر من 22 ألف حالة تعافي، و2300 حالة وفاة".