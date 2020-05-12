11350 إصابة بكورونا فى الفلبين

قالت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، إن 264 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 11350 منذ تفشى الفيروس في البلاد أواخر يناير الماضي.وأضافت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2106 إذ تماثل 107 أشخاص للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما توفي 25 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 751.وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة مترو مانيلا سجلت 63% من حالات الإصابة الجديدة، في حين سجلت جزيرة بيسايا 28% من الإصابات، بينما تم تسجيل 9% من حالات الإصابة في أنحاء متفرقة في البلاد.وحسب الصحيفة، يوجد 28 معملًا مرخصًا في أنحاء الفلبين لإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وتمكنت هذه المعامل من إجراء 8637 اختبارًا ليبلغ إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت في البلاد 181 ألفًا و668 اختبارًا.