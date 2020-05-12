«مرافق الدقهلية» تحرر 216 محضرًا وتصادر 4826 مضبوطة

شنّت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات في الشوارع الرئيسية والتنبيه بغلق المنشأة فى المواعيد المحدده وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.‏‎جاءت الحملة تحت إشراف اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بقيادة العميد وائل الشربينى، مدير إدارة المرافق، والمقدم محمد الطنطاوى والرائد فاروق حماد، والنقيب ابوالمعاطى غنام وتمكنت من إزالة كل الإشغالات والمخالفات بنطاق مدينة المنصورة.‏‎وأسفرت الحملة التى استهدفت شارع الترعة والجلاء وبورسعيد والمشاية السفلية عن تحرير ٢١٦ محضرا ومصادرة ٤٨٦٢ مضبوطة وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة، وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات عن حرم الطريق.يأتي ذلك فى إطار الخطة التى وضعها مدير أمن الدقهلية بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.