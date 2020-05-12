لا شكاوى من امتحان الفيزياء بدمياط

أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع لحظة بلحظة انتظام سير العملية الامتحانية الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي وتسليم المشروعات البحثية الورقية لصفوف النقل وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.وأضاف "وكيل الوزارة" أنه أدى اليوم ١٠٤١٢ طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي اختبار مادة الفيزياء لشعبة العلمي ومادة التاريخ لشعبة الأدبي للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩،وأشار "عثمان" الي أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المنعقدة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، والعمل على تقديم كافة التيسيرات للطلاب فى حال تلقى أي شكاوى أو مشكلات فنية، كما تتابع أيضا الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذي حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.