رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لا شكاوى من امتحان الفيزياء بدمياط

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:59 م
امتحان
امتحان
حسام فهمي
طباعة
أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع لحظة بلحظة انتظام سير العملية الامتحانية الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي وتسليم المشروعات البحثية الورقية لصفوف النقل وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه أدى اليوم ١٠٤١٢ طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي اختبار مادة الفيزياء لشعبة العلمي ومادة التاريخ لشعبة الأدبي للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩،

وأشار "عثمان" الي أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المنعقدة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، والعمل على تقديم كافة التيسيرات للطلاب فى حال تلقى أي شكاوى أو مشكلات فنية، كما تتابع أيضا الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدا على تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذي حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم ينفى تحكم المدرسة فى شكل الأبحاث

«الصحة العالمية» توصى بزيادة الالتزام المجتمعى لمنع تفشى كورونا

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

دبي تحول أعلى مبنى في العالم لصندوق تبرعات للمتضررين من كورونا

شركة نستله مصر تطلق مبادرة «مع بعض إحنا قدها» بالتعاون مع «أهل مصر» لشكر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل فى القاهرة والجيزة

إنزيم يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بكورونا

دراسة: الأطفال المصابون بكورونا قد يعانون من فشل متعدد فى الأعضاء

مقالات الرأي
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
المزيد

الثقافة

مؤتمر«آفاق تنمية التعاون الاقتصادي في ظل تداعيات كورونا» الليلة

«أيام الخبز» رواية واقعية لـ مطر محمود مطر

«الثقافة» تنعى إبراهيم نصر.. وعبدالدايم: رحل أحد صناع البهجة

«مجلد الأعمال الكاملة القصة القصيرة جدًا» يرصد تجربة هيثم بردي