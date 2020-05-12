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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تجهيز 8 مبانٍ فى مدينة جامعة القاهرة للحجر الصحى (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:59 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والمسئول عن تسكين العالقين، إنه تم رفع كفاءة المدن الجامعية لاستقبال المصريين القادمين من الخارج، موضحة أنه تم تجهيز 8 مبانٍ من مباني المدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

وأضافت "هبة" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التضامن مدت الجامعة بالمفروشات التي تخدم تلك المباني على أعلى مستوى للجاهزية، حيث إنه تم استقبال حوالي 10 طائرات من المصريين العالقين في الخارج، فأصبح هناك حوالي 2000 مواطن في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية.

وأشارت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والمسئول عن تسكين العالقين، إلى أن الجامعة على استعداد أن تستقبل 2000 آخرين، لأن المدينة الجامعية لديها القدرة على استيعاب حوالي 4 آلاف ضيف، إضافة إلى أنه يتم توفير كل الخدمات للمواطنين الموجودين في الحجر الصحي.

وأوضحت أن هناك عيادتين كاملتين داخل المدينة الجامعية تعملان على مدار 24 ساعة، ومجهزة بكل الأدوات التطهيرية والتعقيم والأدوات الطبية، وصيدلة تتضمن كل الأدوية المطلوبة التي يتم صرفها بالمجان، وهناك رئيس لكل مبنى ومشرف لكل دور في كل مبنى.

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