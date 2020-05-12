رئيس وزراء أوكرانيا: كنا مستعدين لأزمة كورونا بشكل معقول

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، اليوم الثلاثاء، إن أزمة فيروس كورونا وجهت ضربة قاسية لأوكرانيا، إلا أنها كانت مستعدة لها.وأضاف شميهال، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن هذه تعد أول أزمة تكون أوكرانيا مستعدة لها بشكل معقول إذ أن لديها احتياطيات اقتصادية جيدة للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن البلاد مستقرة إلى حد كبير حتى الآن.وأعرب شميهال عن ثقته في أن الوضع لا يعتبر خطيرًا في الوقت الراهن وذلك مع وصول عجز الحساب الجاري إلى 389 مليون دولار في مارس لعام 2020، مقارنة بعجز قدره 526 مليون دولار العام الماضي.وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 25.7 مليار دولار يؤكد أن البلاد تشهد وضعًا أفضل مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى أن أوكرانيا لديها نحو 2.3 مليار دولار في حسابات الخزانة.وأشار إلى أن الحكومة تأمل في تحقيق حصاد جيد هذا العام وفي زيادة صادرات المنتجات الزراعية، حيث توجد بالفعل طلبات عديدة للحصول على الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا.