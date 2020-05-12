«كريم مصر» تطلق خدمة Go Hero لصالح الكادر الطبي المصري

◄الخدمة الجديدة مخصصة للأطباء وطاقم التمريض بخصم 50% على سعر الرحلات بالقاهرة والإسكندرية بالتعاون مع شركة كاسترول

◄ أبو العلا: نؤمن بضرورة المساهمة باستخدام آلياتنا في تيسير حياة المواطنين بشكل عام والكادر الطبي بشكل خاص في هذه الفترة كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع

◄ وائل عبد الشهيد: سلامة جميع أبناء الوطن هي الهدف الأسمى حاليا وخاصة الكوادر الطبية وهو ما يتوافق أيضا مع معاير كاسترول من حيث السلامة والامان





في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة "كريم مصر"، المتخصصة في مجال النقل التشاركي، عن التعاون مع وزارة الصحة والسكان، وشركة كاسترول المتخصصة في زيوت المحركات، إحدى شركات بى بى bp، لدعم الكادر الطبي في مهمتهم الصعبة والنبيلة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توفير خدمة جديدة للأطباء وطاقم التمريض بخصم 50% على الرحلات وتستمر هذه الخدمة لمدة شهر وذلك تيسيرًا عليهم وتقديرًا وعرفانًا بدورهم للعبور من هذه المرحلة الحرجة.تشمل خدمة Go Hero -التي تم طرحها بشكل خاص للأطباء وطاقم التمريض - تخفيض بنسبة 50% على كل الرحلات في محافظتي القاهرة والاسكندرية بدون حد أقصى للرحلة، عن طريق اختيار خدمة Go Hero على التطبيق واستخدام بروموكود Wecare وستطبق الخدمة من خلال استخدام قاعدة بيانات للأطباء وطاقم التمريض مدعمة من وزارة الصحة والسكان، او بإمكانية ملء البيانات عن طريق رابط طرحته شركة كريم على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام.ومن جانبه، أكد المهندس وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لشركة كريم مصر، على حرص الشركة على دعم كوادر المنظومة الصحية، الذين يقدموا جهودهم وحياتهم لتخطي وتحقيق الحماية من هذا المرض الذي يهدد حياة الكثيرين، قائلًا "نؤمن بضرورة المساهمة باستخدام آلياتنا في تيسير حياة المواطنين بشكل عام، و الكادر الطبي بشكل خاص في هذه الفترة الحرجة كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع ، ودعم الجهود المبذولة من أجل عبور هذه المرحلة بخطوات فعالة. “كما اكد الأستاذ/ وائل عبد الشهيد، المدير العام لشركة كاسترول مصر انه انطلاقا من رياده كاسترول عالميا وإقليميا و خاصة في مصر، و اعتمادا على مبادئ الشركة التي ترتكز على السلامة و الحماية للجميع، فان هذا التعاون مع شركه كريم مصر و وزاره الصحة المصرية في صورة مبادرة “Go Hero" جاء طبيعيا من اجل الإسهام بشكل فعال لمسانده المجتمع المصري فى التصدي للظروف الاستثنائية الحالية، الى جانب التأكيد على ان سلامة جميع أبناء الوطن هي الهدف الأسمى حاليا وخاصة الكوادر الطبية. كما بادرت كاسترول من قبل بالمساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء بالبدء في سلسلة إجراءات احترازية، وتضمنت هذه الإجراءات خطة سريعة لتعقيم وتطهير 45 مركز صيانة كمرحلة أولى.وكانت شركة كريم مصر قد بذلت عدة جهود في اطار محاربة فيروس كورونا حيث أطلقت خدمة وصلني لمساعدة الافراد وخاصة أصحاب الحالات الصحية الحرجة وكبار السن لشراء احتياجاتهم عن طريق التطبيق، وخدمة كريم دليفري لتوصيل الطلبات للمنازل، وانضمت في وقت سابق إلى تحدي الخير الخاص بجمعية رسالة بتوصيل 10 آلاف طرد للأسر المتضررة من فيروس كورونا.