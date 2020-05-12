محافظ كفر الشيخ: تطوير وتفعيل خدمات المحليات المقدمة إلكترونيًا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تم البدء في تطوير وتفعيل خدمات المحليات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، المحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات، على الطباخ، مدير الشئون المالية، وأشرف الدقدوقي، مدير عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديرى الإدارات المالية والمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.أوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، أن تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، يهدف إلى تقديم خدمة متميزة وعاجلة للمواطن، وتهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين، وتقليل فرص الفساد بالدولة، لافتًا إلى أن تقديم الخدمات عبر قنوات متقدمة، بحيث تصبح جميع البيانات والمعاملات إلكترونية.وفي سياقٍ متصل قام اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، بشرح وتوضيح أهداف تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، وضبط الإعدادات الخاصة بالتوجيه المحاسب للبنود والرسوم، وحصر جميع الإيرادات وأسماء البنود الخاصة بها، فضلًا عن توحيد الأوعية والرسوم على المنظومة.وجه محافظ كفرالشيخ، مديري الإدارات المالية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات للمواطن وتسهيل الإجراءات اللازمة.