تسكين 1740 مصريا عائدا من الكويت في مدن جامعة القاهرة

على مدار ثلاثة أيام استقبلت محافظة الجيزة 10 أفواج من المواطنين العالقين بدولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على انطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت لتسكينهم، مشيرا إلى أنه تم استقبال 1740 مواطنا حتى الآن، وتم تسكينهم بمدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم.وأضاف أنه تم استقبالهم بالورود وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي التي وفرتها جامعه القاهرة على أبواب ومداخل المدينة، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات لهم وتوفير كافة سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع، لافتا إلى أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.وأكد أن جامعة القاهرة قد جهزت عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ ٢٤ ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.وثمن محافظ الجيزة الدور التي قامت به جامعه القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الاعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم إلى منازلهم، إضافة إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين.وأشار إلى أنه سيتم استقبال رحلات أخرى لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا استمرار جهود الدولة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.كما أعرب المواطنون المصريون الذين تم استقبالهم من دولة الكويت عن شكرهم العميق وامتنانهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته لهم ولحرص سيادته على عودتهم إلى أرض الوطن وتوفير طائرات لنقلهم بسلامة، وكذلك توفير حجر صحي آمن لهم دون تحملهم أي نفقات مادية.