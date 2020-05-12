تقارير تكشف مخططات إيران لسحب ميلشياتها من سوريا

كشفت تقارير إعلامية، الثلاثاء عن مخططات إيرانية لسحب قواتها من سوريا من دون تغيير إستراتيجي، وأشارت إلى أنها سلمت مواقعها لتنظيمات محلية بإشراف روسي.وبحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أعادت إيران خلال الفترة الماضية تموضع ميلشياتها في مناطق مختلفة في سوريا والعراق، خاصة في جنوب دمشق في دير الزور شرقًا وغرب العراق، وذلك وسط اعتقاد مسؤولين غربيين أن هذه التحركات تكتيكية ولا تدل على تغير الموقف الاستراتيجي لإيران في سوريا.ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي قوله إن أسباب الانسحاب التكتيكي هي الأزمة الاقتصادية الإيرانية، والقواعد التي فرضها وباء (كورونا)، وتطورات وضع العراق لجهة التوتر مع الولايات المتحدة أو ظهور داعش غربا، والغارات الإسرائيلية التي تكثفت في الفترة الأخيرة، وتراجع حدة القتال في بعض المناطق السورية، والضغوط الروسية، لافتا إلى أنه في بعض الحالات تقوم ميليشيات إيران الأجنبية بتسليم مواقعها إلى ميليشيات سورية تابعة لطهران بحيث إن الوضع يشبه ما حصل في جنوب سوريا بعد الاتفاق الأميركي - الروسي الذي قضى بخروج القوات غير السورية بعمق وصل إلى 80 كلم من حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان السوري المحتل مع إسرائيل.وأشار التقرير إلى أنه قد أفادت شبكة دير الزور 24، الاثنين، أن عناصر من تنظيمي فاطميون و313 نقلوا السبت الماضي من جنوب دير الزور والميادين، حيث عاد فاطميونإلى المقر الرئيسي في مدينة تدمر، بينما نُقل الآخرون إلى مركزهم الرئيسي في السيدة زينب جنوب دمشق.وتصاعدت حدة التوترات بين القوات السورية في السيدة زينب والتنظيمات الارهابية جنوب العاصمة على خلفية قرار الحكومة عزل المنطقة، بسبب فيروس كورونا.وبحسب مصادر محلية، توجه العناصر الي معبر البوكمال الحدودي من غرب دير الزور السورية، ومنها إلى العراق.وأشارت إلى أن العناصر السورية في تنظيمات أخرى تابعة لإيران في حلب، بدأت بالانتقال إلى فصائل عسكرية تابعة لروسيا ملحقة بـ«الفيلق الخامس»، حيث يتم تجنيد وإعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين في مركز التدريب الروسي الخاص في بلدة جبرين قرب مطار النيرب في حلب شمال سوريا.