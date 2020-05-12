تنسيقية شباب الأحزاب: تحية إعزاز وتقدير لممرضات وممرضي مصر

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسالة إعزاز وتقدير لممرضي وممرضات مصر، اليوم الثلاثاء، في اليوم العالمي للتمريض.وقالت التنسيقية، في بيان: "في اليوم العالمي للتمريض والذي أطلقه المجلس الدولي للتمريض ليكون الثاني عشر من مايو من كل عام؛ نرسل تحية إعزاز وتقدير لممرضات وممرضي مصر، الذين يشكلون أحد أهم دعائم منظومتنا الطبية، والذين سجلت الأزمة صفحات من شجاعتهم واستبسالهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد".وأضافت: "نثق بكم وندعمكم ونقدر رسالتكم، وكل عام وأنتم وصحة المصريين بألف خير".