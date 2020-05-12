خروج أول طفل مولود بمستشفى عزل العجمي بعد سلبية تحاليله

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي النموذجي، المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا، إنه تم اليوم خروج المولود الأول بمستشفى عزل العجمي، وتسليمه إلى عائلته.وأضافت «السيد» لـ« الدستور» أنه تم تسليم المولود «محمد»، الذي تمت ولادته بداخل مستشفى العزل من أم مصابة بفيروس كورونا، لوالده بعد إتمام الرعاية الصحية له، وبعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن والدته ما زالت تخضع للعلاج بداخل مستشفى العزل وحالتها مستقرة.وكان قد أجرى الفريق الطبي بمستشفى العجمي، يوم السبت الماضي، عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بداخل مستشفى العزل بالعجمي، حيث نجح الدكتور محمد سعيد، والدكتور محمد أمين إخصائي النساء والتوليد، والدكتور وليد مختار، استشاري التخدير، بمعاونة طاقم التمريض في إتمام عملية الولادة القيصرية.