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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستقبل وطن» يوزع 1000 كرتونة غذائية بكفر الشيخ (صور)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:04 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
عمرو الشامي
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وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، 1000 كرتونة مواد غذائية، بمركز بيلا، على الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة

وقال جمال الصيرفى أمين الحزب بمركز بيلا - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" جرى توزيع 1000 كرتونة غذائية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البطاطس بقرى المركز، للأسر المتضررة، من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، والأكثر احتياجا، كمرحلة أولى بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية.

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