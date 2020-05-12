توزيع أرقام الجلوس على طلاب «الثانوية» والدبلومات بكفر الشيخ

قالت بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن عمليات توزيع أرقام جلوس الطلاب بمدارس الثانوية العامة والتعليم الفني، بدأت وسط إجراءات احترازية مشددة.وأكدت "كشك"، أنه أيضا يتم توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب وأولياء أمورهم، توفير أماكن متباعدة للجلوس، فضلا عن متابعتها لتوزيع أرقام الجلوس الطلاب في كل مدارس المحافظة، سواء أرقام جلوس طلاب المدارس الثانوية العامة أوالتعليم الفني.