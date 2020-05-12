«الأعلى للقضاء» يقرر عودة العمل في المحاكم السبت

صرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض - والمتحدث الإعلامي - بأن المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض قرر عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية أو المتخصصة اعتبارا من يوم السبت المقبل.وأضاف المتحدث الإعلامي أن العمل سيكون مع التشديد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن.