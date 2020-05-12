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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تناقش برنامج «مدن خالية من العنف ضد النساء»

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:52 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء اجتماعين متصلين، مع المكتب الاستشارى الهندسى المسئول عن تنفيذ برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات الذى تقوم المحافظة بتنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN والمجلس القومى للمرأة بمدينة عزبة البرج وكذلك أعمال تطوير حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط.

و تناول الاجتماع الأول الذى جاء بحضور ياقوت ورد رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط وممثل مديرية الإسكان عرض جميع الأُطر الخاصة بالدراسات الهندسية والإنشائية لتنفيذ هذا البرنامج بالمساحة المحيطة بمكتبة عزبة البرج العامة والتى تقدر مساحتها ب ٢٠٠٠ متر مربع، مع مراعاة كافة العوامل الخاصة بطبيعة المكان المُطل على نهر النيل وتحقيق الأمان والخصوصية، وكذلك التصورات المقترحة للممشى والموقع بما يتناسب مع احتياجات السيدات وأطفالهم والتى يأتى من بينها تخصيص فصول لتعلم أنشطة جديدة ومكانين لعرض منتجاتهم وللقراءه وذلك وفقًا لاستطلاع الرأى الذى تم عمله مؤخرًا لأخذ هذه المعايير فى الاعتبار عند التنفيذ بالإضافة إلى سرد الأعمال المطلوب تنفيذها بالتعاون مع شركتى المياه والكهرباء.

وقد أكدت المحافظ على ضرورة إقامة مكان ليكون مقرا أمنيًا لمراعاة العامل والهدف الأكبر من تنفيذ البرنامج والذى يأتى تحت مسمى "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" وكذلك تخصيص مكان لانتظار السيارات وبالوعات لصرف مياه الأمطار، كما أوضحت أنه سيتم البدء في التنفيذ فور تسليم المكتبة ابتدائيًا بعد الانتهاء من جميع الأعمال بها خلال الفترة القادمة والتى تتم من قبل مديرية الإسكان، إذ وجهت فى نهاية الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الذى تم تحديده لافتتاح المشروع.

وخلال الاجتماع الآخر بحثت محافظ دمياط آليات تطوير ورفع كفاءة حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط، وجميع الأعمال التى سيتم تنفيذها بالمنطقة وفقا لمواصفات فنية وهندسية محددة تتناسب مع الموقع.

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