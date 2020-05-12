نائب محافظ الجيزة تتابع صرف منحة العمالة والمعاشات (صور)

تابعت هند عبد الحليم نائب محافظة الجيزة لشئون تنمية المجتمع، صرف منحة العمالة غير المنتظمة والمعاشات بمدرسة مدينة العمال بحي شمال لليوم الثاني على التوالي وذلك للحرص على تنظيم التجمعات للحفاظ على سلامة المواطنين لعدم نقل الأمراض.وشددت "هند" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لمنع حدوث إصابات، وضمان سلامة المتواجدين.وكانت محافظة الجيزة رئاسة اللواء أحمد راشد، أعلنت عن اتخاذ التدابير الاحترازية تزامنًا مع صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والمعاشات، مع الحفاظ على المساحات اللازمة بين المواطنين لسلامتهم.