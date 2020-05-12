تجديد حبس عاطلين لترويج المخدرات بروض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة.كان قسم شرطة روض الفرج تلقى معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة على عملائهم فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.بإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط كل من "ا.ن" عاطل، "وج.ر" عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين.عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 450 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتفين محمول، بقصد الاتجار، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.