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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معلومات مهمة عن جهاز الكشف السريع لفيروس كورونا IgGIgM

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:50 م
كورونا
كورونا
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نشرت جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية، مجموعة من المواد المضادة للأوبئة التي تصنعها شركة هانغجو تيك ريلي المحدودة وتبرعت بها لبنغلادش والمغرب وماليزيا وتايلاند.

وحضر توزيع هذه المواد عدد من النجوم وألقوا خطبا في هذا الحدث، بمن في ذلك رئيس الجمعية لين سونغتيان، وزير الخارجية السابق لي جاوشنغ وزوجته، سفراء الدول الأربع في الصين، ورجل ريادة الأعمال والأعمال الخيرية الصيني تشن غوانغبياو.

وقال لين سونغتيان ولي تشاو شينغ في خطابيهما: "لقد أدى تفشي جائحة فيروس كورونا المفاجئ إلى أزمة صحية عامة غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم. والآن، تمكنت الصين من السيطرة على هذا الفيروس وحققت إنجازا دوريا، وهو ما يمنح البلدان الأخرى بدورها وقتًا ثمينًا للاستعداد لمواجهة الوباء. علاوة على ذلك، لقد زودنا بقية العالم "بالحل الصيني" و"الوصفة الصينية".

يتم تصنيع جهاز اختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا IgG IgM في هذه المجموعة من السلع من قبل شركة هانغجو ريلي تيك المحدودة، وتم التبرع بها من قبل رجل الأعمال الخيري الصيني الشهير تشن غوانغبياو. الاختبار سهل الاستخدام ولا يستغرق سوى 10 دقائق لإخراج النتائج بدون أي معدات. من حيث الدقة، تصل نسبة التخصيص في الفحص إلى 99٪ وحساسية الفحص تصل إلى 98٪. تم إدراج هذا المنتج حاليًا في قائمة تصدير وزارة التجارة الصينية وتم تصديره إلى أكثر من 50 دولة ومنطقة بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

مزايا اختبار الاكتشاف السريع لـ IgG IgM لشركة هانغجو ريلي:

يبين الفحص كلا من الإصابات الحديثة والعدوى السابقة، ما يحد من معدلات الكشف الفائتة.

الجهاز مناسب للمستشفيات الأولية والعيادات الخارجية التقليدية.

فحص الدم. لا يُتطلب أنبوب خاص لجمع الفيروس.

كل من جهازي IgM وIgG هما عبارة عن غلوبيولين مناعي ينتجه الجهاز المناعي في الجسم لتوفير الحماية ضد وباء 2019-كوف. يظهر بعض المرضى الذين لديهم نتائج سلبية في اختبار الحمض النووي إيجابية في اختبار IgM، مما يشير إلى أن كشف جهازي IgG IgM هو أحد الطرق الفعالة لتشخيص وجود وباء 2019-كوف. خلال فترة تفشي مرض سارز في 2003 وزيكا في العام 2016، تم استخدام جهاز الكشف عن الأجسام المضادة IgM IgG كإحدى طرق التشخيص الموصى بها

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