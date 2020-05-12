ضبط 36 طربة حشيش بحوزة تاجرى مخدرات فى الإسماعيلية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين يتاجران في المواد المخدرة في الإسماعيلية.وتبين ضبط المتهمين وبحوزتهما " 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بقصد الإتجار".بمواجهته أمام اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أقرا بما هو منسوب إليهما من اتهامات.وأمر اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.وكان قطاع مكافحة الجريمة المنظمة شن حملات مكبرة، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن.